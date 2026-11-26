Migallas Teatro cerrará el ciclo de monólogos este viernes Cedida

El ciclo ‘Novembro, mes do humor’ con el que el área de Cultura de Fene celebra los 42 años de vida del Museo do Humor Xaquín Marín llega este viernes 27 a su fin por este año con el espectáculo ‘Falemos como galegas’, de la compañía Migallas Teatro.

La actuación comienza a las 20.00 horas, con entrada gratuita pero previa retirada de invitaciones –un máximo de dos por persona– en la conserjería de la Casa da Cultura, el mismo día a partir de las 19.00.

Migallas Teatro se plantea varias preguntas que dan forma al espectáculo. La primera es ‘por que a situación da lingua galega é a que é?’, para ir profundizando en cuestiones como los falsos tópicos, las llamadas “diglosite” y “castrapite” y los remedios para tratar los prejuicios sobre el empleo de la lengua gallega.

Con estas premisas, Migallas propone un espectáculo humorístico interactivo pero con el objetivo último de hacer reflexionar sobre la historia, la actualidad y el futuro del idioma propio, y, sobre todo, de fomentar su uso normalizado entre la población gallega de todas las edades.

Desde su fundación, en 1992, Migallas ha realizado más de 1.700 representaciones de una treintena de obras.