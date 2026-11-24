Las obras pueden verse en uan exposición en Santiago Cedida

El certamen de jóvenes creadores ‘Xuventude crea’, que convoca anualmente la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia, con el fin de estimular y apoyar la imaginación, la creatividad y la innovación, tiene ya galardonados en las áreas de moda y diseño.

Precisamente en la primera de ellas, ha sido un fenés, Pablo Aneiros el ganador del primer premio con su creación ‘Todas as flores que quedan por regalarche’. Se trata de una colección inspirada en la exploración del amor y sus diferentes estados y se articula a través del diseño de ropa funcional vinculada con el campo laboral, pero realizada con tejido de punto, adquiriendo un carácter emocional.

La representante de la Consellería de Cultura e Lingua, la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, hizo hincapié en la “alta calidade das propostas, que reflicten o talento e potencial artístico da Comunidade”. En esta misma línea, aseguró que la identidad creativa gallega tiene “presente, continuidade e futuro, a través desta nova remuda xeracional, na que a innovación e a tradición van sempre da man”.

Tras el primer premio, se distinguieron también en segunda y tercera posición los trabajos de Claudia Pinaque, de Santiago de Compostela, con su colección ‘Cullareira’, mientras que el tercer premio fue ex aequo para las propuestas ‘Mirage’, de la lucense Lucía Álvarez, y ‘Lembranza’, de la coruñesa Lara Parafita.

En cuanto a la categoría de diseño de joyas, el primer premio recayó en ‘Mayfair Collection’, de Ariadna Prado, de Teo; la segunda distinción de esta modalidad, ‘Brillo Líquido’ es de Iker Peluaga, de Vigo, y el tercer premio fue para la obra de ‘Intimidade’, de Nadia Dovigo, de Curtis.

Lara Meneses destacó de las propuestas de ambas categorías la “orixinalidade e creatividade” de las piezas ganadoras tanto en moda como en diseño de joyas e indicó que son “exemplo da cerna de Galicia Calidade”. Aquellas que llegaron a esta última fase de la competición se encuentran expuestas al público en la iglesia de la Universidade de Santiago.

El horario de visita es de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas, con entrada gratuita, hasta el 3 de diciembre.

Moda y joyas son solo dos de las 15 disciplinas que componen Xuventude Crea, que alcanzó este año su decimoséptima edición, con la participación de unos 6.000 jóvenes, con 4.000 obras y proyectos creativos y en el que se han repartido cerca de 700 premios por un importe superior al millón de euros.