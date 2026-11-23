Fene casa do concello Jorge Meis

La corporación municipal y el Concello de Fene despide este lunes, "con moita tristura", a José Manuel Carreira Cebral, después de que el cuerpo sin vida de este trabajador municipal fuese hallado, en un camino próximo a su casa, en la tarde de ayer domingo.

"Trasladamos as nosas máis sinceiras condolencias e todo o noso afecto á súa familia e amizades nestes momentos tan difíciles", declararon desde el ejecutivo local que dirige Sandra Permuy a través de sus perfiles en las redes sociales.

Tal y como pudo saber este Diario, fue un vecino el que localizó a José Manuel Carreira en un camino situado entre Magalofes y Punxeiro, en el límite con el vecino municipio de Cabanas.

Hasta el punto se desplazaron la Guardia Civil, la Policía Local, así como el forense y el juez de guardia para proceder al levantamiento del cadáver.

"Que a terra che sexa leve, compañeiro", concluye en el comunicado el Consistorio, que asegura mantendrá a Carreira Cebral "sempre na nosa lembranza".