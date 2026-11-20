Las tareas llegarán a las ocho parroquias de la localidad Concello

El gobierno de Fene comenzó recientemente en Limodre una nueva campaña de acondicionamiento en las diferentes parroquias del municipio. La regidora, Sandra Permuy, remarca la planificación de las intervenciones, asegurando que estas “irán percorrendo progresivamente” los diferentes lugares del concello.

A este respecto, la responsable municipal enumeró las distintas actuaciones que se prevén, entre las que se encuentran, por ejemplo, la limpieza de cunetas y registros, la adecuación de la red de pluviales o la retirada de hojas y restos vegetales de las vías.

“Nesta época do ano é especialmente importante revisar as cunetas e os elementos de drenaxe. A acumulación de terra, follas ou vexetación poden reducir a súa capacidade e provocar que a auga non circule correctamente cando se producen episodios de choiva”, sostiene el responsable de Servizos, Adán Chao, añadiendo que las intervenciones no solamente se limitan a la limpieza superficial. “Imos revisando cunetas, rexistros e outros puntos para retirar os materiais acumulados e detectar posibles incidencias”.

Desde el Concello de Fene indican que el dispositivo iniciado en los últimos días incluye también labores de revisión de los elementos existentes en los espacios públicos. Así, la inspección abarca bancos, papeleras, soportes de contenedores y otros equipamientos municipales, con el objetivo de localizar piezas deterioradas o que necesiten reparación. “Non se trata só de limpar, senón de aproveitar o percorrido por cada zona para comprobar o estado dos diferentes elementos”, añadió el concejal