Os 30 anos dos Curuxa nun museo único en España: o Xaquín Marín de Fene
Estes premios que puxeron o nome de Fene no eido mundial garanten o futuro dun espazo que tamén celebra o seu aniversario
O Museo do Humor Xaquín Marín de Fene está a celebrar o 42 aniversario dun espazo cultural único a nivel estatal (como cada ano, cun ciclo de monólogos), precisamente cando os premios Curuxa conmemoran a súa XXX edición, cuxas obras compoñen unha exposición aberta ao público neste momento, até o luns 30. “Había moita participación asiática, por exemplo”, lembra a directora do centro, Almudena Marcos, sobre uns galardóns que naceron non soamente para difundir o labor desta institución, nun inicio no eido internacional, senón tamén para garantir a continuidade dun rara avis, sobre todo, para un concello destas características.
A entrega dos premios Curuxa dá inicio ao ciclo de monólogos ‘Novembro, mes do humor’, co que se conmemora anualmente o aniversario e que continuará este venres 20 no auditorio da Casa da Cultura con Leti da Taberna, rematando o día 27 con Migallas Teatro. O humorista gráfico Xaquín Marín, “a alma mater do museo” e responsable da creación dos Curuxa, entre outros proxectos como a revista propia Sapoconcho, integrouse no xurado destes XXX Premios Curuxa xunto a Luís Davila e Carlos López (Chinto, do dúo Pinto & Chinto).
“Foi a persoa máis importante para o museo ao longo da súa historia, quen sentou as bases do que agora estamos facendo os que viñemos detrás”, expresa a actual directora, sinalando que, a pesar de que se xubilara no 2008, o seu criterio continúa valorándose e “pensamos que ten que seguir cun papel preponderante”. Até ese mesmo ano no que Xaquín Marín se retirou, os Curuxa convocáronse ininterrompidamente dende 1984, “aínda que as dúas últimas edicións xa foron bianuais”, rememora Almudena Marcos. Ao longo de todo este período, non se lles puxo fronteiras aos premios, chegando a traer a Fene a artistas internacionais para de renome para a recollida dos seus recoñecementos, como por exemplo Cau Gómez, brasileiro, ou Tomy, cubano.
Os Curuxa retomáronse no 2014, limitando o alcance xeográfico ao ámbito estatal para evitar a complexidade que supuña para “un Concello pequeno, incluso a nivel de fiscalidades”, apunta a responsábel, xa que se trata dun museo de xestión municipal, “e desde o ano pasado tamén os abrimos a Portugal”. A directora do Museo do Humor salienta o valor dunha iniciativa completamente singular, máis aínda neste contexto, e a aposta por “por proxectos que, ao mellor, non tes que mirar tanto a viabilidade económica, e ás veces con aportacións medianas creas un premio que xa é un referente a nivel nacional”.
De feito, os galardóns serviron para ir engrosando os fondos do museo, xa que, tal como estipulan as bases, “as obras gañadoras, por sistema, van para a exposición permanente”, mentres que o resto poden elixir recuperala ou doala, de maneira que nalgúns casos tamén se incorporan outras creacións á colección fixa. Con esta edición, o Xaquín Marín conta con novas pezas como a que recibiu o primeiro premio na sección principal, ‘Habitación’, de Juan Gabriel Benavides. Ademais, nas primeiras posicións desta XXX edición tamén despuntaron Anxo Iglesias Martínez e Matías Tolsá Montedoro.
Respectivamente, estes son os gañadores da Curuxa Nova e Caricatura. A primeira destas categorías mantense dende os inicios, dedicada a autores noveis, mentres que a segunda foi unha novidade xurdida nesta segunda etapa dos premios, a raíz da gran cantidade de obras deste estilo que se presentaban ao certame, e ante a imposibilidade de xulgar en igualdade de condicións propostas que non pertencen ao mesmo xénero, segundo sinala Marcos. Así, despois da retirada de Marín, o concurso centrouse na parte gráfica, deixando polo camiño as modalidades literaria, fotográfica ou honorífica, así como “a Curuxa de Barro, que se entregaba a persoas ou organismos que se caracterizaran por ser a antítese do humor”.
Humor gráfico
Nos tempos nos que se fundou o museo, “Xaquín e Siro sacaran un manifesto en defensa do humor porque xa consideraban que estaba en perigo”, relata a directora, nomeando os dous humoristas gráficos que estiveron detrás da creación deste centro, a pesar de que “quen tirou máis para que se fixera en Fene” foi o primeiro. Falando da actualidade dun sector que no seu momento tiña unha importante presenza en prensa, “era o soporte fundamental”, hoxe constitúe máis “un reduto que resiste nalgúns medios, e outros difunden por redes sociais”
Non obstante, aínda que pecharon cabeceiras e outras viviron tempos moito mellores, poñendo o exemplo da popular ‘El Jueves’, tamén van nacendo publicacións novas neste sector, como por exemplo é o caso da revista ‘Garaxeddón!’, que vén de saír á luz da man do alumnado da Escola Profesional de Banda Deseñada e Ilustración O Garaxe Hermético, de Pontevedra.
A través da experiencia destes 30 anos de Premios Curuxa, pódese constatar que o do humor gráfico é un sector que se mantén amplamente masculinizado, da mesma maneira que se comproba ao percorrer o Museo Xaquín Marín, no que sinaturas femininas, como por exemplo a de Sabela Arias, son minoría. “Hai mulleres humoristas gráficas moi relevantes a nivel nacional e internacional e nós, nestes últimos anos, tivemos algunha muller premiada, pero si que é certo que seguen sendo as menos”, destaca Almudena Marcos, dando conta de que, por suposto, “nos gustaría que houbera máis”.
Museo
Este centro que comparte edificio coa Casa da Cultura de Fene equipárase a outros casos no estranxeiro, nomeando a directora exemplos en Venezuela e Francia que tamén dedican as súas coleccións permanentes a este sector. Nas instalacións, o público poderá atopar humor gráfico galego, nacional e internacional, este último cunha importante presenza grazas a eses primeiros 20 anos con Xaquín Marín á fronte, nos que os premios Curuxa tiñan alcance mundial. Así mesmo, a partir de 2010, cando se levou a termo “a reforma máis importante”, se reservou un apartado para o humor negro e “unha sala pequena dedicada á banda deseñada, porque tamén, nalgúns casos, recibimos doazóns ou incluso obras que se presentaban aos Curuxa”, pero realmente eran páxinas de cómic, que non entran na categoría protagonista do museo.
“Estamos rondando as 3.000 visitas ao ano”, sinala Almudena Marcos, especificando que a procedencia maioritaria é de ámbito estatal, aínda que tamén reciben “moita xente da comarca”, sobre todo polas numerosas saídas escolares con este destino. Ademais, a directora traslada que “cada vez vén máis visitante internacional porque temos a vantaxe de que o museo está ubicado moi cerca do paso do Camiño Inglés por Fene” e, a pesar de que se cambiou o itinerario, afastando unha ruta que antes transcorría pola mesma vía, os peregrinos e peregrinas continúan achegándose a propósito, atraídos pola súa singularidade.
“Nos últimos anos, o Concello apostou por recoñecer todo o que fixera Xaquín coa creación do museo, co que supuxo para Fene, a proxección que ten a nivel nacional e internacional o feito de ter un museo único adicado a este xénero”, explica a directora. Por este motivo, se desenvolveron distintas iniciativas como unha exposición antolóxica, ou a edición dunha publicación monográfica, ademais do recoñecemento máis visible, como é poñer o seu nome ao centro, dende que en 2022 se aprobou en pleno por unanimidade.