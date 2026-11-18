Desde la ANPA del instituto exigen que se fijen fechas para llevar a cabo las obras Cedida

La ANPA del IES de Fene ha valorado el anuncio de la Xunta de Galicia de invertir un montante de 700.000 euros en rehabilitar integralmente el centro, una actuación que llevan años reclamando los padres y madres del alumnado. No obstante, desde el colectivo aseguran recibir “con cautela” la noticia y advierten de que volverán a movilizarse “se as obras non chegan a tempo”.

Respecto al proyecto, señalan que incluye “actuacións necesarias e demandadas desde hai tempo pola comunidade educativa, como a renovación da cuberta, a substitución de ventás e persianas, o illamento térmico das fachadas mediante un sistema SATE, a instalación de falsos teitos e novas luminarias, así como traballos de pintura no interior do edificio”.

Por ello, la asociación cree que esto responde a “unha reivindicación xusta e urxente ante a situación de deterioro que vén padecendo o centro desde hai anos”. Sin embargo, sus miembros aclaran que “un anuncio de investimento non equivale á solución dos problemas” y aseguran que los afectados llevan “demasiado tempo agardando por unhas instalacións dignas e non abonda con compromisos sobre o papel”. Por lo tanto, consideran necesario que todo esto se traduzca en “actuacións concretas e nun calendario real de execución”.

Asimismo, los padres y madres del instituto explican que el anuncio del gobierno autonómico es “froito da presión exercida e dunha reivindicación que vén de lonxe”, concretando que la necesidad de llevar a cabo estas intervenciones “xa fora trasladada pola anterior dirección do centro, sen que ata o de agora se lle dese unha resposta á altura”. Aparte de las denuncias públicas y las iniciativas institucionales, indican que han sido más de 3.000 las firmas recogidas y entregadas en la delegación territorial de la Xunta en Ferrol. Todo ello, dicen, permitió “dar visibilidade a unha problemática que leva demasiado tempo agardando solución”.

Dado el resultado de sus reivindicaciones, opinan que este demuestra que a participación e a implicación colectiva son fundamentais para defender os dereitos da comunidade educativa”. A su vez, han querido expresar su agradecimiento a la alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, por su apoyo e implicación para “trasladar esta problemática ás institucións e reclamar solucións”. Además, también han querido mostrar su gratitud al equipo docente del centro que participó en los ‘Martes en loita’, “polo seu compromiso e apoio” a estas reclamaciones, así como a todas las familias y personas que colaboraron en la causa.

Desde el colectivo recuerdan que con el montante no se podrá arreglar todo

Desde la ANPA advierten de que permanecerán “vixiantes para que o investimento anunciado se concrete, se cumpran os prazos e as obras se executen efectivamente”. “Se os compromisos non se materializan ou se producen atrasos inxustificados, retomaremos as mobilizacións xunto co resto da comunidade educativa. Non imos permitir que o IES de Fene volva quedar esquecido nin que esta situación se prolongue indefinidamente”, afirman desde el colectivo.

Aun así, las familias recuerdan que la inversión que pretende realizar el gobierno de Alfonso Rueda no permitirá resolver todos los problemas detectados en las instalaciones. “Segue pendente, entre outras cuestións, o peche dunha das pistas deportivas para permitir o seu uso durante os días de choiva, así como a resolución das deficiencias en materia de accesibilidade e seguridade e doutras necesidades que afectan ao funcionamento diario do instituto”, comentan los miembros de la entidad, que permanecen expectantes.