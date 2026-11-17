La conselleira, este martes, en la depuradora del pósito Kiko Delgado

Portos de Galicia, organismo dependiente de la Consellería do Mar, iniciará en los próximos días las obras de refuerzo y contención del talud que rodea la lonja de la cofradía de Bara­llobre, una intervención en la que se invierten 290.000 euros y que es consecuencia de los desprendimientos producidos con las lluvias del invierno pasado.

La presidenta de Portos, Natalia Botana, acompañó a la conselleira do Mar, Marta Villaverde, en la visita que realizó al pósito fenés este martes, donde fue informada del alcance de unos trabajos que consistirán en la estabilización de los taludes lateral y posterior del edificio y en su retranqueo para crear un perímetro que permitirá el paso de vehículos y también favorecerá el aislamiento del inmueble.

Esta es la última de una serie de actuaciones que se han centrado en las instalaciones portuarias de Barallobre, como las obras de refuerzo de los pantalanes, en los que Mar, a través de Portos, invirtió 890.000 euros. Como se recordará, tuvo que instalarse un nuevo dique flotante con elementos de hormigón para evitar que la estructura de contención vuelva a colapsar, como ocurrió el invierno pasado.

Además, hace unos días finalizó también el dragado del puerto. A este se destinaron 140.000 euros, con los que fue posible, apunta la Consellería, recuperar el calado hasta la cota -2 metros en la zona de pantalanes y hasta la -3 debajo del dique flotante y de la barrera de protección de las olas.

Por otra parte, Villaverde recordó que Portos tiene en fase de contratación el proyecto para rehabilitar la estructura del viario de acceso al muelle, una intervención bianual –2027-2028– con una dotación presupuestaria que asciende a 350.000 euros.