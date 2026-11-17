Leti da Taberna vendrá con su espectáculo 'Jastac Japi Jolidays' Cedida

La cómica Leti da Taberna será la siguiente protagonista del ciclo de monólogos ‘Novembro, mes do humor’, que organiza el Museo Xaquín Marín de Fene. En este espacio, el viernes 20, a las 20.00, pondrá en escena ‘Jastac Japi Jolidais’, una propuesta alrededor del tema del turismo, con entrada libre (invitaciones disponibles a partir de las 19.00 del día).

Detrás de Leti da Taberna está Leticia Miraz, "taberneira de nacemento", profesional sociosanitaria y creadora de contenido, muy conocida en redes sociales como TikTok e Instagram por su retranca y humor en galego.