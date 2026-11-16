Los decorados permanecerán expuestos entre el 18 de diciembre y el 6 de enero Cedida

El Concello de Fene ha abierto el plazo para inscribirse en los concursos de escaparates y decoración de Navidad, dos iniciativas cuyo fin es promover la ambientación en las calles y la participación de los establecimientos y los propios vecinos.

El primero, dirigido a todos los comercios, restaurantes, bares y cafeterías de la localidad que dispongan de un escaparate con acceso a la vía pública. En este caso, para que se pueda celebrar el concurso, deberán participar un mínimo de diez locales.

Por otro lado, el segundo certamen municipal se limitará a las viviendas pertenecientes al término municipal. En total, habrá tres modalidades diferentes: una para los domicilios unifamiliares, otra destinada a elementos individuales como balcones, portales o ventanas, y una tercera para conjuntos residenciales o, en su defecto, comunidades de vecinos.

En cuanto a los premios, el negocio que gane el certamen de escaparates recibirá un trofeo, una entrevista y un vídeo promocional, mientras que los vencedores del concurso de decoración navideña obtendrán una cesta repleta de productos para degustar en las fiestas.

Tanto en un concurso como en otro, los ornamentos deberán permanecer expuestos entre el 18 de diciembre y el 6 de enero. Para participar, se deberá enviar un correo electrónico a desenvolvemento.local@fene.gal, adjuntando los formularios correspondientes –disponibles en la web del Concello– y una fotografía de sus creaciones.