Fene licita por 130.900 euros el revestimiento y las lápidas de 34 nichos

Los responsables municipales frente a los nichos Concello

El Consistorio de Fene ha sacado a licitación, por un importe de 130.900 euros más IVA, el suministro, grabación y colocación de los revestimientos y lápidas de 34 frentes de nichos estructurados en columnas del cementerio municipal. La actuación, explica el Concello, está vinculada al traslado de concesiones desde una zona antigua a la nueva fase ejecutada por la administración local, debido al “estado de deterioro” que presentaban las tumbas originales, siendo imposible la reutilización de dichos elementos.

La alcaldesa, Sandra Permuy, visitó las instalaciones junto al edil de Servizos, Manuel Polo, para revisar la zona en la que se llevará a cabo la actuación. “Estamos dando continuidade a un traslado que foi necesario realizar polo estado no que se atopaban os nichos antigos. O Concello asumiu ese proceso e agora tamén o fará coa colocación dos novos revestimentos e lápidas”, indicó la regidora, poniendo el foto en que se trata de un asunto “especialmente sensible para as familias, polo que se busca que o traslado á nova fase se complete cunha adecuación o máis semellante posible á situación que tiñan anteriormente”.

Así las cosas, según el pliego de prescripciones técnicas –que las empresas pueden consultar en la Plataforma de Contratación del Sector Público, pudiendo presentar sus ofertas hasta el 18 de noviembre– el contrato supone la ejecución completa de 34 frentes de piedra, cada uno de ellos correspondiente a una columna de tres nichos.

El revestimiento se acometerá en granito Labrador Claro –de tres centímetros de espesor–, mientras que para las puertas, losas y distintos elementos decorativos se empleará el modelo Negro Sudáfrica de dos centímetros.

Cada frente dispondrá de tres puertas o lápidas abatibles, incorporando una jardinera en la parte inferior, una capilla en la central y, en la superior, la inscripción de la familia.

“O prego define con detalle tanto os materiais como os sistemas de montaxe e fixación, porque non estamos ante unha simple subministración de lápidas, senón ante unha execución completa de cada fronte, incluíndo revestimentos, elementos ornamentais, cerraxería e os gravados correspondentes”, apuntó, por su parte, el edil.

El documento técnico recoge, asimismo, las exigencias de resistencia de los diferentes elementos, teniendo en cuenta su exposición permanente a las condiciones meteorológicas –bisagras de acero inoxidable con acabado pulido, entre otros–.

El plazo de ejecución de los trabajos será de dos meses a contar desde la formalización del contrato, ascendiendo a tres años el plazo de garantía de las tareas y materiales.