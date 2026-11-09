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Fene

Fene avanza en la contratación para mejorar los servicios en varios núcleos de Sillobre

Cuatro firmas presentaron sus ofertas para acometer los trabajos

Redacción Ferrol
09/11/2026 18:54
Mapa aéreo de la zona de intervención
Mapa aéreo de la zona de intervención
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Si todo sigue su curso, la empresa Excavaciones y Canalizaciones Conde acometerá las obras de mejora de servicios y pavimentos en Lagarteira, A Calzada, Arriba, O Revolto y Covelo, en la parroquia fenesa de Sillobre

Desde el ejecutivo que dirige Sandra Permuy explican que la firma presentó la oferta más ventajosa, partiendo la licitación de 469.989,79 euros y proponiendo un coste de 368.611,83 (más IVA). “O procedemento segue os seus trámites e, neste momento, contamos xa cunha proposta elevada pola Mesa de Contratación despois de comprobar a documentación requirida”, apuntó la alcaldesa.

Cabe señalar que el proyecto permitirá extender la red de abastecimiento de agua potable a los citados núcleos de población. Desde el ejecutivo indican que, debido a las características topográficas de la zona y la falta de presión en algunos puntos, la intervención plantea soluciones de impulsión para garantizar el caudal en las viviendas.

Plano aéreo con la situación de las actuaciones

Fene ampliará servicios en A Calzada, Arriba, O Revolto, Covelo y A Lagarteira

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Otro de los capítulos importantes será la ampliación del saneamiento en Camiño de Arriba, avanzando de esta manera en la eliminación de sistemas individuales como los tradicionales pozos negros. La actuación ayudará, además, a solucionar los problemas de aguas superficiales en el Camiño da Lagarteira, ejecutando una nueva red de drenaje de pluviales soterrada.

Desde el Ayuntamiento fenés indican que la intervención se culminará con la rehabilitación de todos los pavimentos afectados por las mencionadas actuaciones.

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