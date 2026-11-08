Xaquín Efrén Lago Díaz gana el premio de poesía Xosemaría Pérez Parallé con su obra ‘Deriva’

El certamen recuerda la figura de Pérez Parallé Archivo

El ferrolano Xaquín Efrén Lago Díaz –1979– es el ganador de la XXXIX edición del premio de poesía Xosemaría Pérez Parallé, que convoca el Círculo Mercantil e Industrial-Unidade de Fene con la colaboración del Concello. El jurado escogió el libro de Lago, que lleva por título ‘Deriva’, de entre las 56 obras originales presentadas a concurso este año.

El autor de la obra ganadora estudió historia y música, artes plásticas y diseño. Trabajó como fotógrafo de prensa para una comisión de patrimonio histórico –el Icomos– y en varios centros públicos y privados de enseñanza musical. Hasta el momento su obra poética y narrativa está inédita. Ahora, la obra ganadora se publicará en la editorial Espiral Maior, dirigida por Fernán-Vello.

El jurado de este año en el certamen, que recuerda la figura del conocido como ‘O segrel do Penedo’, estuvo integrado por la poeta y periodista Nieves Neira; el escritor gallego Abraham Pérez y el biólogo pontés de adopción, que también fue ganador de este certamen en el año 2024, Roberto X. Hermida, natural de Vilagarcía de Arousa

La entrega del premio de poesía de esta edición del concurso tendrá lugar en la sede del Círculo Mercantil e Industrial-Unidade de Fene el próximo 21 de noviembre.