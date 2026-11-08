Fene celebró treinta años de los premios Curuxa, con el humor como epicentro cultural

Premios Curuxa do Humor Cedida

Los premios Curuxa nacieron en el año 1985 de la mano del humorista gráfico Xaquín Marín, un año después de la inauguración del Museo do Humor de Fene. Ahora, tres décadas después, siguen vigentes y con relevo generacional en el ámbito del dibujo y la caricatura.

Este fin de semana se celebró el trigésimo aniversario del certamen, al tiempo que se entregaron los diplomas a los ganadores de la última edición y se inauguró una exposición en el museo Xaquín Marín relativa a esta efeméride.

Más de un centenar de personas, entre ellas el impulsor tanto del concurso como del museo, el artista Xaquín Marín, participaron el sábado en el acto de entrega de premios. En esta ocasión los galardonados fueron Juan Gabriel Benavides (1º premio Curuxa), Juli Sanchís Aguado, “Harca” (2º premio), Antonio Sabín Anca, “Tonisavski” (mención de honra), Anxo Iglesias Martínez (1º premio Curuxa Nova) y Matías Tolsá Montedoro (1º premio Curuxa Caricatura).

Los galardonados, que fueron recibidos por la alcaldesa, Sandra Permuy, y miembros del gobierno local, fueron obsequiados publicaciones editadas por el museo y dejaron su firma en el Libro de Honra.

Además, en el mismo acto, se procedió a la inauguración de la exposición de los premios Curuxa 2026 que, tal y como explicó la responsable del museo, Almudena Marcos, “é moi variada en contidos, temáticas, técnicas e estilos; e merece moito a pena tanto pola calidade artística das obras como polas mensaxes que transmiten”.

En la exposición que permanecerá abierta hasta el próximo 30 de noviembre se pueden ver caricaturas de escritores, directores de cine, cantantes, políticos de la esfera nacional e internacional. Toda una variedad de personajes y temas sobre los que decidieron trabajar los casi setenta humoristas gráficos profesionales y aficionados que participaron en el certamen de este año, cuyo acto de aniversario concluyó con una proyección sobre la historia del concurso.

La alcaldesa de Fene mostró su orgullo por la trayectoria tanto del certamen como del museo, indicando que “sentimos moita fachenda ao comprobar que os premios Curuxa van medrando ano tras ano, e atraendo novas xeracións de artistas”.

La regidora recordó, asimismo, la importancia de rendir homenaje al humor, al considerar que “une e fai comunidade, e iso é o que queremos seguir construíndo desde o noso concello: unha cultura viva, aberta e participativa”.