Fene ya prepara su Cabalgata de Reyes 2027, con cuatro carrozas y 200 kilos de caramelos

Imagen de archivo de la Cabalgata de Reyes en Fene Jorge Meis

El Concello de Fene ha sacado a licitación, por un presupuesto de 30.250 euros (IVA incluido) la de organización de la Cabalgata de Reyes Magos que tendrá lugar el próximo 5 de enero de 2027.

Tal y como figura en el pliego de prescripciones técnicas, el contrato tiene una duración de un año y puede prorrogarse para la celebración de 2028, por el mismo importe. Según los detalles del documento, el desfile partirá a las 17.30 horas de la pista polideportiva del CCRD de Perlío y recorrerá la avenida Marqués de Figueroa, el Cruce de Fene, la avenida Naturais y Alcalde Ramón Souto hasta la plaza del consistorio. Este recorrido deberá durar un mínimo de 45 minutos y, al llegar, se llevará a cabo la habitual recepción real y una fiesta infantil bajo una carpa que cubrirá toda la plaza –entre las entre las 18.15 y las 20.00 horas, aproximadamente–.

La empresa adjudicataria tendrá que diseñar y aportar, al menos, cuatro carrozas: una para cada Rey Mago y otra de temática infantil. Estas podrán tener motivos distintos, pero con una línea estética común, y deberán ser “identificables” por los más pequeños de la casa. Cada uno de los carruajes llevará a un paje real y a ocho niños y niñas de entre 6 y 12 años, que seleccionará el Concello.

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La firma que se encargue de la organización también tendrá que aportar los vehículos tractores y sus conductores, así como ocho personas que acompañarán a pie a las carrozas y dos grupos de ambientación –entre los que se incluyen batucada, charanga, baile o circo–. El objetivo no es otro que garantizar una “animación continua que evite vacíos escénicos” durante todo el evento. Según el documento del Ayuntamiento, entre los requisitos figura el reparto de 200 kilos de caramelos sin gluten, de los que entre un 10% y un 20% deberán ser aptos para personas diabéticas, en bolsas individuales de entre 15 y 20 unidades.

Además, la empresa instalará un buzón real en la entrada de la Casa do Concello del 21 de diciembre al 5 de enero. Aquellas firmas interesadas en el contrato pueden consultar más detalles del mismo y presentar sus ofertas hasta el próximo 16 de noviembre.