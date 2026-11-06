El apicultor Rafael Díaz estrena el ciclo Contando Ciencia, que regresa a Fene

Rafael Díaz, en la Feira do Mel, en Sedes Jorge Meis

El ciclo ‘Contando Ciencia’, impulsado por el IES de Fene y el Ayuntamiento, regresa el próximo 12 de noviembre a las 19.30 horas. Todas las conferencias tendrán lugar en la Casa da Cultura, con entrada gratuita, y la primera correrá a cargo del responsable comarcal de la Asociación Galega de Apicultura, Rafael Díaz Nieto, que abordará el ‘Control da velutina e outras vespas asiáticas’.

La iniciativa proseguirá el 10 de diciembre con la doctora en Medicina Clínica Elena Brozos; el 21 de enero con la experta en Fisiología y Alimentación Ana Belén Crujeiras; el 18 de febrero con la doctora en Física Mª José Abad; el 11 de marzo con la profesora de la EPEF Laura Castro y el 8 de abril con el periodista científico Xavier Fonseca.