Quico Cadaval estrea o ‘Mes do Humor’ de Fene coa entrega dos premios Curuxa
O programa de monólogos na Casa da Cultura inclúe monólogos todos os venres de novembro
Na Casa da Cultura de Fene volverá facerse coincidir o inicio do ciclo de monólogos ‘Novembro, Mes do Humor’, que este ano estreará o contador Quico Cadaval, coa entrega dos premios Curuxa. O acto comezará o venres 6, ás 20.00 horas, no salón de actos, onde se entregarán os diplomas que acreditan como gañadores desta XXX edición aos debuxantes Juan Gabriel Benavides, Juli Sanchís, Anxo Iglesias e Matías Tolsá.
Os representantes da corporación municipal recibirán aos afortunados unha hora antes na sala de exposicións, que exhibirá as obras premiadas e outras seleccionadas até o final do mes.
Para Juan Gabriel Benavides destínase o primeiro premio Curuxa, de cuxa obra o xurado destacou “a orixinalidade da idea e o contraste entre épocas, mesturando a popular habitación de Van Gogh de finais do século XIX coa época actual”. Juli Sanchís Aguado, ‘Harca’, obtén o segundo posto cun “gag moi visual, sorprendente e expresivo cunha lectura principal e varias secundarias”.
O premio Curuxa Nova recae en Anxo Iglesias Martínez, cunha obra da que se destacou “a mensaxe crítica e que transmite unha idea de fondo, facéndonos reflexionar sobre unha cuestión de actualidade”. Para rematar, na categoría Caricatura despuntou Matías Tolsá Montedoro pola súa mestría cos trazos físicos, que deixa “traslucir tamén a psicoloxía do personaxe caricaturizado”.
Monólogos
Como en anteriores edicións, o programa ‘Novembro, Mes do Humor’ propón catro espectáculos para público adulto, os venres, ás 20.00 horas con entrada gratuíta, previa retirada das invitacións o mesmo día da función, a partir das 19.00.
Despois do monólogo ‘30 anos a contar historias’ de Quico Cadaval, os protagonistas serán Marita Martínez (venres 13), Leti da Taberna (20) e, para pechar o ciclo, Migallas Teatro (27).