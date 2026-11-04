Fene renovará la iluminación del Parque Castelao con nuevas torretas y proyectores LED

Chao y Permuy en el Parque Castelao Concello

El Ayuntamiento de Fene anunció este miércoles que renovará la iluminación del Parque Castelao con el objetivo de mejorar la visibilidad en el recinto, a la par que se adopta una solución más eficiente, resistente y “adaptada ás características deste espazo público”.

El proyecto, remarca el ejecutivo que dirige Sandra Permuy, nace de los problemas que tiene la instalación actual, con luminarias instaladas en el suelo, “especialmente expostas a actos vandálicos, danos e roubos”, lamenta el Concello, añadiendo que estas incidencias se producen de manera reiterada.

Para poner fin a esta coyuntura, se colocarán cuatro torretas con proyectores LED elevados, permitiendo ampliar la cobertura luminosa y dificultando el acceso a los elementos. “Conseguiremos unha distribución máis ampla da iluminación e reduciremos a exposición dos equipos a posibles danos. Trátase de adaptar a instalación ás necesidades reais que presenta o parque”, apuntó la alcaldesa.

Cobertura

Desde el Consistorio inciden en que la incorporación de la tecnología LED permitirá contar con una iluminación más adecuada a las dimensiones del recinto y más eficiente.

“Nun parque destas características é importante que a luz permita utilizar os percorridos e os diferentes espazos en condicións adecuadas”, aseguró, por su parte, el responsable de Servizos, Adán Chao.

El concejal añadió que “a nova configuración está pensada, precisamente, para conseguir unha maior cobertura e evitar os puntos débiles que presenta o sistema actual”.

El Ayuntamiento hace hincapié, asimismo, en que esta intervención posibilitará también reducir la reiteración de reparaciones que se llevaban a cabo en la instalación.