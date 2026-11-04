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Fene

Fene renovará la iluminación del Parque Castelao con nuevas torretas y proyectores LED

La actuación busca mejorar la visibilidad y reducir, al mismo tiempo, los daños reiterados por los actos vandálicos

Redacción Ferrol
04/11/2026 18:31
Chao y Permuy en el Parque Castelao
Chao y Permuy en el Parque Castelao
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El Ayuntamiento de Fene anunció este miércoles que renovará la iluminación del Parque Castelao con el objetivo de mejorar la visibilidad en el recinto, a la par que se adopta una solución más eficiente, resistente y “adaptada ás características deste espazo público”.

El proyecto, remarca el ejecutivo que dirige Sandra Permuy, nace de los problemas que tiene la instalación actual, con luminarias instaladas en el suelo, “especialmente expostas a actos vandálicos, danos e roubos”, lamenta el Concello, añadiendo que estas incidencias se producen de manera reiterada.

Para poner fin a esta coyuntura, se colocarán cuatro torretas con proyectores LED elevados, permitiendo ampliar la cobertura luminosa y dificultando el acceso a los elementos. “Conseguiremos unha distribución máis ampla da iluminación e reduciremos a exposición dos equipos a posibles danos. Trátase de adaptar a instalación ás necesidades reais que presenta o parque”, apuntó la alcaldesa.

Cobertura

Desde el Consistorio inciden en que la incorporación de la tecnología LED permitirá contar con una iluminación más adecuada a las dimensiones del recinto y más eficiente.

“Nun parque destas características é importante que a luz permita utilizar os percorridos e os diferentes espazos en condicións adecuadas”, aseguró, por su parte, el responsable de Servizos, Adán Chao.

El concejal añadió que “a nova configuración está pensada, precisamente, para conseguir unha maior cobertura e evitar os puntos débiles que presenta o sistema actual”.

El Ayuntamiento hace hincapié, asimismo, en que esta intervención posibilitará también reducir la reiteración de reparaciones que se llevaban a cabo en la instalación.

Aprobación del reglamento del local de ensayo

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) recogió en su edición del pasado lunes 2 de noviembre la aprobación del reglamento de uso gratuito del local de ensayo, ubicado en la calle San Salvador (Perlío) y que dispone de mesa de sonido, dos altavoces, una batería y un micrófono de pie. 

Tal y como figura en la publicación, el recinto abrirá de lunes a domingo de 10.00 a 22.00, organizándose turnos de dos horas –cada grupo o solista podrá solicitar un máximo de tres–. Queda prohibido, asimismo, el uso de las instalaciones para realizar fiestas o actividades con ánimo de lucro.

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