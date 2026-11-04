El PSOE de Fene demanda más inversiones a la Xunta

La sesión plenaria tendrá lugar este jueves, a las 18.00 horas Jorge Meis

El grupo del PSdeG-PSOE de Fene llevará en la tarde (18.00 horas) de este jueves al pleno municipal una moción para instar al gobierno gallego a que incorpore más inversiones para la localidad en sus presupuestos de 2027.

La portavoz de la formación, María Ares, explica que las demandas incluyen proyectos como la creación de una residencia de mayores y un centro de día públicos, la humanización de la avenida Conces o la reparación integral del instituto. También la ampliación de la red de abastecimiento en Magalofes y las zonas altas de Barallobre y Sillobre, además de la promoción de vivienda pública.

“Falamos de actuacións moi concretas. Son demandas xustificadas que xa trasladamos ao Parlamento a través das enmendas do noso grupo e queremos tamén que conten co apoio da corporación municipal”, asevera la socialista, que afea que las únicas partidas que figuran en el las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio “son dúas intervencións de Portos de Galicia por importe de 315.000 euros. Isto supón arredor de 25 euros por habitante, moi lonxe do investimento previsto noutros municipios da contorna”.

Castigo

Por su parte, el diputado del PSdeG-PSOE, Aitor Bouza, anunció que trasladará estas demandas a la Cámara gallega. “Rueda castiga de maneira directa ao Concello de Fene e aos veciños e veciñas. O noso obxectivo é conseguir que estes orzamentos melloren e que deixen de castigar non só á comarca, senón especialmente a un municipio que ten tantas necesidades”, aseveró el parlamentario, añadiendo que su trabajo se centrará en tratar de que se refuercen los servicios públicos y de que se invierta en ámbitos “fundamentais” para la ciudadanía. A este respecto, el socialista enumeró materias como la sanidad, la educación o la política social. “As nosas enmendas van, precisamente, nesa dirección”, apuntó Aitor Bouza.