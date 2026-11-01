Los sabores de la ría llegan al Forum de Barcelona con la Cofradía de Barallobre

Las navajas serán uno de losproductos que se cocinarán en el showcooking Jorge Meis

La Cofradía de Pescadores de Barallobre estará presente desde este lunes y hasta el miércoles 4 en el Forum Gastronómico de Barcelona, una cita del sector que permitirá conocer los productos de la Ría de Ferrol por parte de profesionales y público especializado, mostrando su calidad, versatilidad y posibilidades culinarias.

Durante las tres jornadas, los productos comercializados por la Cofradía tendrán un protagonismo destacado dentro del programa gastronómico, a través de diferentes showcookings y degustaciones. De la mano de Nair González, del restaurante Muelle 43 de Mugardos, se presentarán distintas elaboraciones que pondrán en valor los productos del mar de Barallobre:

Este lunes habrá dos sesiones de showcooking, a las 12.00 y a las 17.00 horas –almejas en salsa verde de algas–; mañana, a las 13.00 y a las 15.00 horas empanada de navajas al estilo de Mugardos– y el miércoles, a las 13.00 y a las 16.00 horas – caldo de lacón y grelos–.

Estas demostraciones permitirán mostrar diferentes formas de trabajar y presentar los productos del mar, acercándolos a nuevas propuestas culinarias y poniendo de manifiesto su enorme potencial dentro de la gastronomía actual.

Desde la Cofradía de Pescadores de Barallobre se quiere destacar que la participación en este tipo de eventos va mucho más allá de la promoción de un producto, ya que supone una apuesta por fortalecer el valor de los recursos marinos, reconocer el trabajo de los mariscadores y mejorar las oportunidades de comercialización, repercutiendo directamente en la actividad económica de los profesionales del sector.

Asimismo, dar visibilidad a la oferta con la que cuenta la Cofradía contribuye a consolidar los canales de venta, atraer nuevos clientes y profesionales de la hostelería y reforzar el posicionamiento de Barallobre como referente en la comercialización de productos.