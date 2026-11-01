Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fene

Abiertas las solicitudes en Fene para las subvenciones de Navidad

Se trata de un pago único de 125 euros por menor

Redacción Ferrol
01/11/2026 17:36
Fene casa do concello
Fene casa do concello
Jorge Meis
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El próximo 9 de noviembre culmina el plazo para que las familias de Fene –con hijos e hijas que, a 31 de diciembre, tengan una edad comprendida entre cero y 16 años, o mayor que esta pero con una discapacidad reconocida– soliciten las subvenciones del programa de Navidad.

El gobierno local explica que se trata de un pago único de 125 euros por menor y que, entre los requisitos, figuran el estar empadronado en la localidad. A la hora de la concesión se tendrán en cuenta aspectos relacionados con la renta y “que non haxa máis de dous coches na unidade familiar e, no caso de que a maiores se posúa unha moto, esta deberá ter unha cilindrada non superior aos 800 centímetros cúbicos”, indica el ejecutivo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620