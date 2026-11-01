Abiertas las solicitudes en Fene para las subvenciones de Navidad

Fene casa do concello Jorge Meis

El próximo 9 de noviembre culmina el plazo para que las familias de Fene –con hijos e hijas que, a 31 de diciembre, tengan una edad comprendida entre cero y 16 años, o mayor que esta pero con una discapacidad reconocida– soliciten las subvenciones del programa de Navidad.

El gobierno local explica que se trata de un pago único de 125 euros por menor y que, entre los requisitos, figuran el estar empadronado en la localidad. A la hora de la concesión se tendrán en cuenta aspectos relacionados con la renta y “que non haxa máis de dous coches na unidade familiar e, no caso de que a maiores se posúa unha moto, esta deberá ter unha cilindrada non superior aos 800 centímetros cúbicos”, indica el ejecutivo.