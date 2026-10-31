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Fene

Detenidas tres personas por sustraer y revender material de obra en Fene

La empresa afectada se ubica en el polígono de Vilar do Colo

Redacción Ferrol
31/10/2026 12:17
La cuantía del perjuicio económico supera los 6.000 euros
La cuantía del perjuicio económico supera los 6.000 euros
Guardia Civil
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La Guardia Civil de Fene, dentro de de la Operación BAA-FENE, detuvo a tres personas como presuntas autoras, en distinto grado de participación, de los delitos de apropiación indebida, receptación de material de obra, estafa y falsedad documental, siendo además investigada una de ellas por un delito leve de coacciones. 

Desde la Benemérita explican que, con esta actuación, los agentes dan por concluida una investigación dirigida a esclarecer la sustracción y posterior comercialización ilícita de suministros pertenecientes a una empresa ubicada en el polígono industrial de Vilar do Colo, en Fene.

Las pesquisas policiales se iniciaron a raíz de la denuncia interpuesta por los responsables de la firma, quienes trasladaron a los guardias civiles que varios operarios de su plantilla se estaban apoderando de diversos elementos y suministros de construcción. Según lograron determinar los investigadores, los empleados aprovechaban la finalización de los trabajos contratados para apropiarse del género presuntamente sobrante sin contar con el conocimiento ni la autorización de la entidad propietaria. Tras detraer los efectos de las obras, los implicados los revendían a particulares o a otras sociedades, ocasionando un perjuicio económico cuya cuantía supera los 6.000 euros.

Las indagaciones permitieron identificar a los implicados en la trama, tanto a los responsables de la apropiación indebida del material en las obras como a quien presuntamente se encargaba de dar recepción a los lotes sustraídos para su gestión y reventa a terceros, "logrando desarticular el canal de salida de la mercancía y culminar la operación con un balance de tres personas detenidas", añade la Guardia Civil. Estas, junto con las diligencias instruidas, han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Ferrol.

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