Fene limpia los cauces de sus ríos urbanos como prevención ante la llegada de las lluvias

La alcaldesa, Sandra Permuy, y el edil de Servizos, Adán Chao Cedida

El Ayuntamiento que dirige Sandra Permuy avanzó en las últimas semanas en los trabajos de limpieza y acondicionamiento de los cursos fluviales urbanos de Fene, con el objetivo de facilitar la circulación de agua y reducir el riesgo de incidencias, con la mirada puesta en los próximos meses, de más lluvia. La regidora, en compañía del edil de Servizos, Adán Chao, supervisaron las tareas acometidas, que implicaron actuaciones en el río Cávado –a su paso por Fene y Perlío–, así como en cursos de agua de las parroquias de Barallobre, Maniños y Limodre.

“É un traballo fundamentalmente preventivo”, aseveró Permuy, incidiendo en que el objetivo es “que as canles estean nas mellores condicións posibles” para poder evitar “os puntos nos que a acumulación de materiais pode dificultar o paso da auga”. Desde el Concello ponen el foco en los episodios de lluvia “cada vez máis intensos”, una situación que obliga a “extremar a prevención e revisar aquelas zonas nas que sabemos que, historicamente, se poden producir problemas”, añadió la responsable municipal.

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El Consistorio pone de ejemplo el caso concreto de Perlío, en donde se adquirió una parcela para poder actuar sobre un punto que funcionaba como “un dos principais obstáculos para o paso da auga”. La eliminación de este tapón, en el curso del río Cádavo, mejoró el comportamiento en el lugar, pese a que “ningunha actuación pode eliminar por completo o risco ante episodios meteorolóxicos extremos”.

Esta limpieza en los ríos se suma a otras acometidas con anterioridad, como el acondicionamiento del molino del Parque Lineal –de donde se retiraron sedimentos acumulados y se programó un mantenimiento periódico para evitar que alcancen, de nuevo, niveles excesivos–.