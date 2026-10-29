Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Suceso

El 061 asiste a una mujer con dolor en el pecho a causa de un accidente de tráfico en Fene

El siniestro tuvo lugar sobre las 09.45 horas a la altura del kilómetro 27 de la carretera N-651

J. Guzmán
J. Guzmán
29/10/2026 13:53
Marcide CHUF
El 112 no tiene constancia de que fuese necesario el traslado de la herida al hospital
Jorge Meis
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Personal médico del servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 tuvo que atender esta mañana a una mujer herida en un accidente de tráfico en el término municipal de Fene. Según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el suceso, una colisión entre dos turismos, se produjo a la altura del punto kilométrico 27 de la carretera N-651, cerca del desvío al polígono industrial Vilar do Colo.

Así, el particular que alertó a la central autonómica indicó que los ocupantes de ambos vehículos se encontraban fuera de los mismos, pero solicitaba una ambulancia asistencial para una de las ocupantes, que manifestó sentir un agudo dolor en el pecho. De este modo, hasta el punto se movilizó el personal del 061, así como efectivos del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil y operarios del servicio de mantenimiento de viales.

Desde la central autonómica se detalló, asimismo, que los profesionales sanitarios atendieron a la herida en el lugar de la colisión, pero que no se tiene constancia de si fue necesario su traslado al hospital.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620