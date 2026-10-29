El 061 asiste a una mujer con dolor en el pecho a causa de un accidente de tráfico en Fene

El 112 no tiene constancia de que fuese necesario el traslado de la herida al hospital Jorge Meis

Personal médico del servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 tuvo que atender esta mañana a una mujer herida en un accidente de tráfico en el término municipal de Fene. Según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el suceso, una colisión entre dos turismos, se produjo a la altura del punto kilométrico 27 de la carretera N-651, cerca del desvío al polígono industrial Vilar do Colo.

Así, el particular que alertó a la central autonómica indicó que los ocupantes de ambos vehículos se encontraban fuera de los mismos, pero solicitaba una ambulancia asistencial para una de las ocupantes, que manifestó sentir un agudo dolor en el pecho. De este modo, hasta el punto se movilizó el personal del 061, así como efectivos del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil y operarios del servicio de mantenimiento de viales.

Desde la central autonómica se detalló, asimismo, que los profesionales sanitarios atendieron a la herida en el lugar de la colisión, pero que no se tiene constancia de si fue necesario su traslado al hospital.