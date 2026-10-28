El Concello de Fene se reúne con la Diputación para abordar las pérdidas de agua en As Pías

Reunión sobre la infraestructura de suministro de agua en el puente de As Pías

Los problemas de la red de abastecimiento de agua en el entorno del puente de As Pías, que se remonta a años atrás y que han sido denunciados en numerosas ocasiones por Concellos de la ría como el de Ares o Fene, vuelven a ponerse sobre la mesa con las bajas reservas de agua, debido a la sequía.

Por este motivo, la alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, mantuvo una reunión con el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, y con la diputada de Plans Provinciais, Cristina García, para trasladarles la situación del sistema de abastecimiento de agua de la comarca y, en particular, la problemática existente en la conducción del puente de As Pías.

Uno de los principales puntos de preocupación, como se explicó desde el Concello fenés, se encuentra en esta infraestructura afectada por el paso del tiempo y en la que existe una fuga por la que se estima una pérdida diaria de alrededor de 1.000 metros cúbicos de agua.

La alcaldesa trasladó a los representantes provinciales la información de la que dispone el Concello y la necesidad de abordar esta situación desde la coordinación institucional y con criterios técnicos, especialmente en un momento en el que resulta fundamental evitar pérdidas innecesarias de agua.

La alcaldesa de Fene hizo hincapié en la necesidad de actuar sobre la infraestructura, reducir las fugas y garantizar un sistema de abastecimiento seguro y eficiente para la ciudadanía.

Así las cosas, recordó que el pleno de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol abordó en las últimas semanas la posibilidad de acometer la reparación de la infraestructura mediante una fórmula de financiación en la que participarían Augas de Galicia, los Concellos y la Diputación de A Coruña.

Ante esta propuesta, la alcaldesa consideró necesario trasladar directamente la situación a la institución provincial, indicando que no se puede dar por hecha la participación económica de una administración sin que exista previamente una interlocución.

Permuy defiende además que cualquier propuesta debe partir de una delimitación clara de las competencias y responsabilidades sobre la infraestructura. Apunta, así, que debe ser tenido en cuenta que la conducción es de titularidad de Ferrol, por lo que desde Fene consideran que esta circunstancia tiene que valorarse antes de determinar quién debe acometer y financiar las actuaciones necesarias para su conservación.