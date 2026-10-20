Un conductor herido en una colisión entre dos turismos en Fene

El hombre fue asistido por el 061 en el propio lugar del accidente Emilio Cortizas

Un hombre tuvo que ser asistido esta mañana por los servicios sanitarios de urgencia tras resultar herido en un accidente de tráfico en el término municipal de Fene. Según avanzó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el siniestro se registró en torno a las 10.10 horas a la altura del punto kilométrico 4 de la carretera AC-133, a escasos metros del inicio del núcleo urbano de O Pombal, en la parroquia de Maniños, junto al puente que atraviesa el río Baa.

Fue un particular el que informó al servicio autonómico del suceso, una colisión entre dos vehículos, solicitando asistencia médica para uno de los conductores implicados. Así, desde el 112 se movilizó hasta el lugar una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como efectivos del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil. De igual modo, se informó a la Policía Local, Protección Civil y al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos.

Finalmente, desde Axega-112 se señaló que no se tiene constancia de que el herido tuviera que ser trasladado al centro hospitalario de referencia.