Fene firma los convenios de las subvenciones nominativas con las entidades del municipio

Foto de familia de los representantes de las entidades y del Concello Cedida

El Ayuntamiento de Fene –por medio de la alcaldesa, Sandra Permuy– firmó recientemente los convenios correspondientes a las subvenciones nominativas para el presente 2026. Los acuerdos supondrán aportaciones destinadas a colaborar con la financiación de actividades y programas desarrollados por el tejido asociativo local.

Así las cosas, las cuantías ascienden a 40.500 euros para las entidades culturales, 17.500 para las Anpas e iniciativas cinculadas a la enseñaza, 5.000 para las deportivas y 29.700 para promoción económica.

La regidora agradeció “o traballo que realizan durante todo o ano as asociacións e colectivos do municipio nos seus respectivos ámbitos”.

Permuy señaló que, detrás de cada uno de los convenios, “hai unha actividade concreta e unha entidade que asume o traballo da súa organización e desenvolvemento”, añadiendo que la finalidad de estas subvenciones es “establecer un marco de colaboración para contribuír ao financiamento de iniciativas que se desenvolven no municipio e que abranguen ámbitos moi diferentes”.

Quienes deseen consultar las aportaciones concretas de cada una de las entidades pueden hacerlo en la página web del Consistorio.