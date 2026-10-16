La ribera de Maniños tiene 70 kilos menos de basura gracias al alumnado del CEIP Os Casais

Los escolares en su regreso al centro tras la limpieza Aetna

La concienciación ambiental comienza muchas veces desde las aulas. Muestra de ello es la salida que realizaron esta semana los escolares del CEIP Plurilingüe Os Casais de Fene en coordinación con la Asociación Etnográfica e da Natureza (Aetna), con el objetivo de retirar residuos de la ribera en Maniños.

La propuesta, enmarcada en la XV Limpeza Simultánea de Praias que organiza la entidad ecologista Adega, contó con la participación de unos 60 niños y niñas y siete docentes del colegio fenés. Los estudiantes bajaron desde el propio centro educativo hasta la costa para llevar a cabo esta encomiable labor.

Plásticos, neumáticos y hasta un televisor: el voluntariado dedicó el domingo a limpiar los cauces fluviales Más información

María José García, miembro de Aetna, explica que este año la zona estaba “bastante limpa” dado que, “hai cousa dun mes”, las mariscadoras del pósito local realizaron una limpieza. Pese a que el estado del arenal era mejor que en ediciones anteriores, la batida de los jóvenes culminó con un balance considerable de residuos. “Recollimos uns 70 quilos de lixo”, exponen desde la asociación.

Dulce reconocimiento

El esfuerzo que realizó la comunidad educativa del CEIP Plurilingüe Os Casais no pasó desapercibido en la localidad y obtuvo recompensa. “A Panadería El Cruce agasállanos sempre. Desta vez deulles un paliño, biscoitada e unhas moedas de chocolate a cada neno nunha bolsiña”, relata la portavoz de Aetna. “Leva anos facendo iso e temos que agradecerllo”, apunta García.

Basura retirada por el alumnado del CEIP Plurilingüe Os Casais Aetna

Fene no será el único municipio en el que se lleve a cabo esta limpieza medioambiental. Y es que entre los 22 municipios de la costa gallega que se han sumado a la iniciativa bajo el lema de ‘Únete á marea!’ se encuentra también el de Ares. En este caso, será la Agrupación Instrutiva de Caamouco la encargada de coordinar la retirada de basura, que se acometerá en la playa de O Raso el próximo domingo.