Detienen al supuesto autor de un robo en un establecimiento de hostelería de Fene

Objetos recuperados tras la sustracción Cedida

La Guardia Civil del puesto de Fene detuvo a un individuo por perpetrar supuestamente un robo con fuerza en un restaurante de la localidad.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 28 de septiembre a raíz de la denuncia presentada por la responsable del local. Según indicó, el sujeto había entrado al establecimiento rompiendo un cristal y sustrayendo numerosos efectos profesionales y productos, cuyo valor se estimó en unos 7.000 euros.

Entre los objetos robados figuraban dos robots de cocina, una cortadora de fiambre, una batidora industrial, alrededor de 200 piezas de cubertería, vajilla y diverso menaje profesional, además de botellas de bebidas alcohólicas y vino, productos alimenticios y otros artículos propios de la actividad hostelera.

Las gestiones realizadas por los agentes, que incluyeron una inspección ocular y la toma de declaración a los testigos del suceso, permitieron a estos obtener suficientes indicios para situar al sospechoso transportando varias cajas en las proximidades del local en el que actuó.

Las averiguaciones llevaron a centrar las sospechas sobre un vecino de la localidad, que finalmente fue detenido.

Información obtenida

Durante la investigación, los agentes recuperaron dos robots de cocina, una cortadora de fiambre, diverso menaje profesional y una bolsa con aproximadamente 200 piezas de cubertería.

La investigación continuó para localizar el resto de los efectos sustraídos y en el transcurso de estas actuaciones, un agente de la Guardia Civil, mientras se encontraba fuera de servicio en Ferrol, obtuvo información que permitió averiguar que se estaban ofreciendo para la venta diversos artículos de hostelería y botellas de vino.

Esta información fue trasladada a los agentes encargados de la investigación, cuyas gestiones permitieron intervenir y recuperar numerosas botellas de vino de diferentes marcas y denominaciones, así como un pelapatatas profesional de acero inoxidable.

Los efectos recuperados fueron reconocidos por la responsable del restaurante y restituidos a su legítima propietaria.

Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente.