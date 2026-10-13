Isabel Risco y Fran Rei llevan el show de Avelino González ‘Dous no camiño’ a Sillobre

La entrada a este espectáculo es libre y gratuita Cedida

El espectáculo teatral ‘Dous no camiño (A lenda Xacobea)’, dirigido por Avelino González a partir de textos de Roi Vidal y Xurxo Barcala, con los cómicos Fran Rei e Isabel Risco en escena, llegará este sábado 17, a las 20.00 horas, a la SCRD Agarimo de Sillobre.

Leyendas jacobeas tan populares como las de Roldán, el caballero francés, la barca de piedra de Muxía o el traslado del apóstol Santiago se revisan y actualizan en esta propuesta, siempre a través del humor aunque manteniendo la esencia de estos relatos, y prestando especial atención a las raíces gallegas de los mismos. Así pues, la función se convierte también en una forma de acercar al público a estas historias.

En el transcurso de ‘Dous no camiño’, Isabel Risco y Fran Rei, que empiezan encarnando a unos peregrinos con personalidades muy distintas, que se encuentran por casualidad en un punto del trayecto, se van transformando en los personajes protagonistas de cada una de las leyendas, como pueden ser los alocados y divertidos Teodoro y Atanasio, discípulos del apóstol.

Esta iniciativa está organizada por la Concellería de Cultura de Fene, con la colaboración de la Xunta de Galicia, en el marco del programa ‘O teu Xacobeo’.