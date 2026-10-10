Melendi elige al fenés Isma Taboada para su equipo de 'La Voz'

Ismael Taboada en las audiciones a ciegas Antena 3

Sillobre ya tiene representante en el programa de Antena 3 'La Voz', gracias a la actuación de su vecino, Isma Taboada.

La emisión de las audiciones a ciegas del programa el pasado viernes contó con la participación de este músico, que tiene una dilatada experiencia gracias a su formación en piano, guitarra y canto, pero no solo participó sino que triunfó, poniendo en escena el tema 'Clima tropical' de Dani Fernández.

La emoción llegó hasta el final de su interpretación, ya que el joven pudo cantar, acompañado de su guitarra, el tema hasta casi el final, no siendo hasta entonces cuando dos de los coaches, Mika y Melendi, pulsaron el botón rojo, girándose ante el cantante fenés. "Tensión hasta el final", comentó al instante otra de las integrantes del jurado, Lola Índigo.

El vecino de Sillobre Isma Taboada se enfrenta este viernes a las audiciones a ciegas de La Voz Más información

Con dos coaches interesados, la decisión estaba en manos de Isma Taboada y el intento de conectar con él de Melendi, señalando que “no somos las mejores voces, pero tenemos una manera de llegar diferente” e insistiendo ambos en que este cantante puede ser el que marque la diferencia en los equipos. Eso fue lo que decidió al de Fene a integrarse con el asturiano para competir en la próxima fase, las batallas de La Voz.

El propio intérprete se hacía eco de la novedad en sus redes sociales, señalando que "Nos vamos a las batallas" y agradeciendo a Melendi la oportunidad así como "sus palabras, tan profundas y bonitas, que me llevo conmigo".

La actuación de Taboada fue seguida por muchos vecinos y vecinas y la propia Asociación Agarimo de Sillobre animaba en días anteriores a disfrutar del programa y de la interpretación del fenés, que también fue recibido en días pasados por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, que le deseó muchos éxitos. El primero ya ha llegado para enfrentarse a las 'batallas' musicales del talent show.