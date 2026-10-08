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Fene

El vecino de Sillobre Isma Taboada se enfrenta este viernes a las audiciones a ciegas de La Voz

El joven cuenta con formación en piano, guitarra y canto

Redacción Ferrol
08/10/2026 20:25
Audicion La Voz Isma Taboada Fene
Audicion La Voz Isma Taboada Fene
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La localidad de Fene estará pendiente en la noche de este viernes 9 de octubre del televisor para apoyar a su vecino de la parroquia de Sillobre, Isma Taboada, que participará en las audiciones a ciegas del programa La Voz, que se emite en Antena 3.

“La música me ha acompañado siempre y me ha regalado algunos de los momentos más bonitos de mi vida. Me ha dado la oportunidad de conocer personas increíbles, pero esta experiencia va más allá de la realidad”, escribía el fenés en sus redes sociales esta semana, en donde anunciaba que será posible ver su paso por este concurso de talentos a partir de las 22.00 horas.

Audicion La Voz Isma Taboada Fene
Número de las pruebas
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Taboada concursara por primera vez después de haber superado un proceso previo de castings. Tiene formación en piano, guitarra y canto, además de experiencia en actuaciones en directo. Dispone de un disco con doce temas en diferentes idiomas (castellano, gallego e inglés), bajo el título de ‘Sin cadenas’.

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