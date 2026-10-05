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Cuentacuentos

Un clásico de Maurice Sendak ayuda a reconocer emociones en Fene de mano de Os Náufragos Teatro

La propuesta, con plazas limitadas, se recomienda a niños y niñas de 4 a 8 años

Redacción Ferrol
05/10/2026 20:04
Os Náufragos Teatro se ocupará del cuentacuentos 'Onde nacen os monstros'
Os Náufragos Teatro se ocupará del cuentacuentos 'Onde nacen os monstros'
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La biblioteca municipal de Fene será el escenario del cuentacuentos que traerá la compañía Os Náufragos Teatro, este jueves 8, a las 18.00 horas. Se trata de ‘Onde nacen os monstros’, una propuesta basada en el cuento clásico de Maurice Sendak, y para asistir es necesario reservar plaza previamente, ya sea por teléfono (981 342 302 y 607 625 o 346) o presencialmente en el centro (de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas). 

Este espectáculo relatará la historia de Max, un pequeño que se adentra en un universo salvaje lleno de monstruos después de sufrir un ataque de rabia. Por medio de elementos como los gestos, la propia narración oral, las marionetas y la música, además de la participación del público, se tratará de acompañar a los niños y niñas en la identificación de sus propias emociones, poniendo especial atención a la ira, el miedo y el deseo de pertenencia

La compañía, fundada por el actor y dramaturgo Gustavo del Río, está en constante búsqueda de nuevos lenguajes narrativos y se especializa en el tratamiento de temáticas sociales, apostando siempre por la dinamización de la lectura a través de la realización de talleres y cuentacuentos.

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