La cofradía de Barallobre estará presente en la feria Conxemar con un expositor propio

Expositor de Barallobre con el que estará en el evento que se celebra en Vigo hasta el jueves Cedida

La cofradía de pescadores Santiago Apóstol de Barallobre estará en la feria Conxemar, en Vigo, uno de los eventos más importantes del sector, que en esta vigésimo séptima edición se celebra desde este martes hasta el jueves. Con esta participación, el pósito quiere dar a conocer los productos de la ría de Ferrol, gracias al apoyo del Grupo de Acción Local Pesqueira Golfo Ártabro Norte.

El pósito explica que es una “oportunidade para poder mostrar directamente a profesionais do sector, empresas, distribuidores e visitantes a riqueza dos produtos procedentes da ría de Ferrol, así como o traballo que se desenvolve desde a propia confraría na depuración, comercialización e valorización dos produtos do mar”.

Además de la promoción de los productos que extrae y venden los socios de la cofradía fenesa, la agrupación aprovechará para “dar visibilidade ao territorio e contribuír á súa promoción turística, vinculando a gastronomía, o mar e a cultura mariñeira como elementos capaces de atraer visitantes”.

Para el pósito, el apoyo del GALP y de la Consellería do Mar es “fundamental” para “que unha entidade como a nosa poida estar presente cun espazo propio nunha feira de dimensión internacional co noso proxecto”, denominado ‘Mar de Barallobre’.

Conxemar es un evento de proyección internacional. En 2025 recibió más de 30.000 visitas y en la feria participaron más de 800 expositores de 46 países. Además, se cerraron acuerdos por valor de más de 830 millones de euros.