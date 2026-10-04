Plásticos, neumáticos y hasta un televisor: el voluntariado dedicó el domingo a limpiar los cauces fluviales

limpieza de rios en Fene en el Baa AETNA y Betula Jorge Meis

Una veintena de personas dedicó la mañana de este domingo en Fene a colaborar con Betula, la Asociación para a Custodia do Bosque Atlántico, así como con la Asociación Etnográfica e da Natureza (Aetna), en una limpieza simultánea del cauce fluvial del río Baa. Pese a que en un primer momento las actuaciones se iban a centrar en dos puntos diferentes, las inmediaciones del polígono de Vilar do Colo y la parroquia de Maniños, los participantes decidieron sumar fuerzas para focalizar sus tareas en el primero de los lugares, con el apoyo del Consistorio.

Cabe recordar que esta iniciativa forma parte de la propuesta ‘Móllate polos ríos!’, impulsada a su vez por la entidad ecologista Adega en cincuenta municipios de Galicia. Entre ellos se encontró también el de Ares, con la implicación del Concello, la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Catalina de Montefaro y el CPI As Mirandas.

Problemas de diversa índole

En el caso del municipio fenés, los voluntarios y voluntarias de todas las edades recorrieron un itinerario de unos tres kilómetros, encontrando a su paso todo tipo de residuos.

“A limpeza do río témola feito en diferentes tramos. Cremos que o Baa ten a súa importancia por onde pasa, que é unha zona con bastante presión urbanística e industrial polo polígono. Reivindicamos a idea de mantelo, porque tradicionalmente tiña unha flora e unha fauna interesantes”, expone César Martínez, miembro de Betula.

Un momento de la limpieza Jorge Meis

Ambas entidades denuncian que en las labores de limpieza que se acometen de forma periódica en la zona “pasa maquinaria pesada por enriba do cauce, machacando a vexetación. O que non sabemos exactamente é quen é o responsable desas rozas”, lamenta Martínez Yáñez. “O río practicamente non se ve, está taponado porque lle botan toda a maleza. Non sei se a finalidade é meterlle nun futuro unhas tubaxes e que desapareza todo”, añade por su parte María José García, integrante de Aetna.

En la jornada de este domingo lograron retirar unos diez sacos de residuos de la zona. Estos terminaron llenos de plásticos, botellas, neumáticos “e ata unha televisión, que desafortunadamente non funcionaba xa”, ironiza el socio de Betula. “Tivéronse que meter e camiñar moito para abandonalo alí. Hai cousas que non se entenden, sobre todo, tendo un Punto Limpo no propio polígono”, añade Aetna.

Informe

En su recorrido con marcado carácter medioambiental, los voluntarios pasaron también “polo famoso depósito de áridos procedentes de Holanda”, una zona en donde se acumulan más de de 290.000 toneladas de residuos asfálticos. “Resulta que enriba do que era un vertedoiro ilegal, hai agora un segundo vertedoiro ilegal con restos de obras, bidóns...”, lamenta Martínez, que explica que hacia el final de su recorrido, próximo a unas instalaciones en donde se juega al pádel, “hai dúas tubaxes grandes polas que seguen saíndo augas contaminadas”.

Aetna y Betula se sumaron a la campaña impulsada por Adega en 50 municipios Jorge Meis

Los presentes pudieron constatar, tal y como confirma García Ponte, “un cheiro tremendo a gasoil”. Ambas entidades han documentado el recorrido realizado en el marco de esta iniciativa con el objetivo de redactar un informe. “Fomos facendo vídeos e reportaxes gráficas para remitirlle todo aos Concellos de Cabanas e Fene e a Augas de Galicia. Teñen que ter constancia do que pasa e poñerlle solución”, reclaman.