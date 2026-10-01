Fene ampliará servicios en A Calzada, Arriba, O Revolto, Covelo y A Lagarteira

Plano aéreo con la situación de las actuaciones Concello

El Ayuntamiento de Fene invertirá un total de 469.989.79 euros en mejorar los servicios y pavimentos de A Calzada, Arriva, Covelo y A Lagarteira. Desde el ejecutivo que dirige Sandra Permuy califican la actuación –en fase de licitación, con un plazo de presentación de ofertas hasta el 21 de octubre– de “integral e tecnicamente complexa” y buscan con ella resolver carencias en las infraestructuras básicas de estos núcleos, a la par que se renuevan los viales afectos.

“É unha obra importante polo investimento, pero sobre todo pola súa complexidade técnica e polo cambio que vai supoñer na vida diaria da veciñanza”, aseveró al respecto la regidora.

Así las cosas, una parte fundamental del proyecto será la extensión de la red de abastecimiento en A Calzada, Arriva, O Revolto, Covelo y A Lagarteira. Según la zona, las tareas implicarán la instalación de un grupo de impulsión o la conexión con la infraestructura ya existente.

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Otro de los capítulos importantes será la ampliación del saneamiento de aguas residuales en Camiño de Arriba, avanzando de esta manera en la eliminación de sistemas individuales como los tradicionales pozos negros. La actuación ayudará, además, a solucionar los problemas de aguas superficiales en el Camiño da Lagarteira, ejecutando una nueva red de drenaje de pluviales soterrada.

Desde el Ayuntamiento fenés indican que la intervención se culminará con la rehabilitación de todos los pavimentos afectados por las mencionadas actuaciones.