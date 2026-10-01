Detenidos dos feneses por varios hurtos en furgonetas de reparto

Los dos caudalímetros recuperados en el operativo Cedida

Dos individuos, ambos vecinos del municipio de Fene, fueron detenidos recientemente por agentes de la Guardia Civil del puesto fenés como autores de varios delitos de hurto tanto en este concello como en el de Neda. Según relató esta mañana el Instituto Armado, la investigación arrancó tras presentar denuncias varios trabajadores de reparto, que aseguraban que alguien estaba sustrayendo artículos de sus furgonetas.

A raíz de los datos y pesquisas recabados, los funcionarios lograron identificar el 'modus operandi' de los ladrones, que al parecer controlaban las rutas de distribución de cara a acceder a los vehículos durante las ausencias de los conductores cuando realizaban entregas. Los robos, apuntó la Benemérita, se dieron entre el 28 de agosto y el 10 de septiembre, sustrayendo los aprehendidos principalmente material industrial y farmacéutico. En total, se estima que el valor de los hurtos asciende a 4.300 euros.

Poco después, en una fecha no detallada, ambos individuos fueron identificados y detenidos. Asimismo, a raíz de esta operación, se localizó una finca en Neda que los ladrones empleaban para esconder los efectos sustraídos. Desafortunadamente, sólo pudieron ser recuperados dos caudalímetros propiedad de una empresa auxiliar del sector naval, que le fueron devueltos.

De este modo, los dos feneses, junto con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Ferrol.