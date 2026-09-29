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Fene

Fene se sumará este domingo a la limpieza simultánea de los ríos con actuaciones en el Baa

Dos asociaciones, Betula y Aetna, colaboran en la iniciativa impulsada por Adega

Redacción Ferrol
29/09/2026 17:57
Imagen de archivo de una limpieza en un cauce fluvial
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La Asociación Etnográfica e da Natureza (Aetna) y la Asociación para a Custodia do Bosque Atlántico Betula, ambas de Fene, se sumarán el próximo domingo –con la colaboración del Concello– a la iniciativa ‘Móllate polos ríos’, impulsada por la organización ecologista Adega. La propuesta busca recoger la basura presente en los cauces fluviales y, en el caso del municipio fenés, se llevará a cabo en dos actuaciones diferentes en el río Baa: a su paso por Vilar do Colo y en la parroquia de Maniños.

Aquellas personas que estén interesadas en participar como voluntarias pueden inscribirse en los teléfonos 651 884 692 (Betula) o 610 364 551 (Aetna). También enviar un correo electrónico a las direcciones custoria.betula@gmail.com o mjgarciaponte@gmail.com.

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Desde el Concello explican que también será posible anotarse el propio día de la acción, a las 10.30 horas, en cualquiera de los locales sociales de ambas entidades. Se recomienda a las personas participantes llevar ropa y calzado cómodos, siendo el material de limpieza necesario (bolsas de basura y guantes) facilitado por las asociaciones. “O máis importante deste día é a labor de concienciación social”, sostienen desde Adega.

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