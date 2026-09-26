La segunda Feira do Queixo en Sillobre conquistó paladares en una exitosa convocatoria

Los quesos locales fueron unos de los protagonistas Daniel Alexandre

Sillobre se convirtió este sábado en la capital comarcal del queso al firmar una exitosa segunda edición de su Feira do Queixo, que se desarrolló en el atrio de la iglesia de Santa Mariña y recibió la visita de cientos de amantes de este lácteo, que también pudieron comprar artesanía y otros productos durante el evento.

La cita de la parroquia fenesa levantó el telón a las 10.00 horas y prolongó su actividad hasta las seis y media de la tarde durante una jornada en la que lució el sol la mayor parte del tiempo. Sin duda, eso animó a las ventas y a las degustaciones que brindaron los once fabricantes y distribuidores que se sumaron.

Los cabezudos de A Piruchela visitaron el recinto Daniel Alexandre

La organización corrió a cargo de Gandaría Sillobre y la Sociedad Cultural, Recreativa e Deportiva Agarimo de Sillobre y logró reunir quesos de cuatro denominaciones de origen protegidas de Galicia —también del resto de España y de Portugal—, con un protagonismo destacado de las elaboraciones ecológicas.

No faltó el requeixo que elabora la ganadería local y que combinó a la perfección con alguna de las mieles y el pan que también se pudo adquirir en la feria. A mayores, José Loureiro, profesor de la Escola de Cociña iCook de Fene repitió clases magistrales de diversos platos en los que no podía faltar el alimento rey, el queso.

Agarimo se encargó de la banda sonora Daniel Alexandre

Tampoco estuvo ausente la música, a cargo de los anfitriones de Agarimo, ni tampoco la participación de los cabezudos de A Piruchela nedense, coronándose la cita con la presencia de un puesto de pulpo que sirvió para complementar el menú quesero del día.