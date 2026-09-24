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Fene

La cofradía de Barallobre lleva la gastronomía local a la feria Auténtica de Sevilla

La conselleira do Mar también estuvo en el evento expositivo andaluz

Redacción Ferrol
24/09/2026 11:17
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en su visita al recinto sevillano
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en su visita al recinto sevillano
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La participación de la Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Barallobre en la feria Auténtica Premium Food & Drink celebrada en Sevilla fue para el pósito una experiencia positiva por haberle permitido no solo “promocionar os produtos do mar da ría de Ferrol”, sino también “dar a coñecer Barallobre, Fene e o conxunto do territorio máis aló de Galicia”. 

Así, la agrupación fenesa destaca el hecho de haber mostrado “a tradición mariñeira e o potencial gastronómico da zona” en un espacio “especialmente axeitado para establecer novos contactos e presentar a oferta gastronómica galega ante profesionais doutros territorios”. 

La presencia en Sevilla es una de las acciones que conforman el proyecto ‘Mar de Barallobre’, ideado para la promoción, comercialización, valorización y posicionamiento de los productos y la actividad de la cofradía, además de la búsqueda de nuevas oportunidades “de colaboración e comercialización”. 

El apoyo y la financiación del Grupo de Acción Local Pesqueira –GALP– Golfo Ártabro Norte es determinante, subraya el pósito, para poder llegar a estos foros fuera de Galicia. 

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