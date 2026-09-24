La cofradía de Barallobre lleva la gastronomía local a la feria Auténtica de Sevilla
La conselleira do Mar también estuvo en el evento expositivo andaluz
La participación de la Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Barallobre en la feria Auténtica Premium Food & Drink celebrada en Sevilla fue para el pósito una experiencia positiva por haberle permitido no solo “promocionar os produtos do mar da ría de Ferrol”, sino también “dar a coñecer Barallobre, Fene e o conxunto do territorio máis aló de Galicia”.
Así, la agrupación fenesa destaca el hecho de haber mostrado “a tradición mariñeira e o potencial gastronómico da zona” en un espacio “especialmente axeitado para establecer novos contactos e presentar a oferta gastronómica galega ante profesionais doutros territorios”.
La presencia en Sevilla es una de las acciones que conforman el proyecto ‘Mar de Barallobre’, ideado para la promoción, comercialización, valorización y posicionamiento de los productos y la actividad de la cofradía, además de la búsqueda de nuevas oportunidades “de colaboración e comercialización”.
El apoyo y la financiación del Grupo de Acción Local Pesqueira –GALP– Golfo Ártabro Norte es determinante, subraya el pósito, para poder llegar a estos foros fuera de Galicia.