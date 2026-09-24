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Fene

Fene renueva cerca de 500 listones de madera en la pasarela peatonal de San Valentín

El Concello exige la colaboración de la Xunta, de la que también depende la conservación de la infraestructura

Redacción Ferrol
24/09/2026 18:31
Permuy y Chao, en la infraestructura recientemente reparada
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El ejecutivo de Fene ha culminado la renovación de cerca de 500 tablas de madera en la pasarela del paseo de San Valentín, una actuación que se llevó a cabo durante las últimas semanas para adecentar la infraestructura y que se suma a las ya realizadas en meses anteriores. “Estamos falando dun espazo moi utilizado diariamente pola veciñanza. Por iso consideramos imprescindible actuar de maneira continuada para mantelo en condicións”, aseveró la alcaldesa, Sandra Permuy, que comprobó junto al responsable de Servizos, Andán Chao, el resultado de los trabajos.

La regidora anunció que el Concello trabaja en la valoración y presupuesto de la futura sustitución de la barandilla de protección. “Non queremos limitarnos a resolver incidencias puntuais a medida que aparecen. A nosa intención é ir anticipándonos ás necesidades dunha infraestrutura que está moi exposta ás condicións meteorolóxicas e ao ambiente mariño”, añadió.

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Desde el Ayuntamiento recuerdan que la conservación de la pasarela implica también a la Xunta, que retiró los accesos a después de que se viesen deteriorados, sin colocar nuevos elementos que los sustituyan. “Precisamos colaboración entre as administracións”, apuntó Sandra Permuy.

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