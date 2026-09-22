Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Club de lectura

Un novo club de lectura na biblioteca municipal de Fene

Haberá un encontro ao mes e os exemplares serán facilitados polo centro a cada unha das persoas participantes, que deberán anotarse a partir deste mércores 23

Redacción Ferrol
22/09/2026 21:51
Xuntanza dunha edición anterior do club de lectura de Fene
Xuntanza dunha edición anterior do club de lectura de Fene
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Este mércores 23 ábrense as inscricións para participar no club de lectura para público adulto que propón a biblioteca municipal de Fene. O único requisito é ter interese, xa que as persoas que se apunten deberán ler simultaneamente as mesmas obras, cada un individualmente, para despois pór en común nas xuntanzas de carácter mensual, sempre coincidindo en mércores.

O primeiro encontro celebrarase o mércores 28 de outubro e para as distintas sesións irán propoñéndose libros de temáticas e xéneros variados, tanto en galego como castelán.

Estes exemplares serán entregados a cada membro do club pola propia biblioteca, que acollerá esta iniciativa entre o mes de outubro deste ano e maio do 2027. As xuntanzas terán lugar en horario de tarde, de 18.00 a 19.30 horas.

As inscricións pódense formalizar presencialmente no centro cultural e a través dos teléfonos 981 342 302 ou 607 625 34, en horario de 16.00 a 21.00, e os sábados de 10.00 a 13.00 horas. Disponse dun número limitado de prazas, que se irán cubrindo por orde de recepción, e haberá unha lista de agarda para que, no caso de producirse algunha baixa, poida sumarse a seguinte persoa en apuntarse. Ademais, dende a biblioteca lembran que a vacante pérdese cando un membro acumula dúas faltas sen xustificación.

Caldoval guía Daniel Fontán

Noite de Estrelas con Borja Tosar para pechar e abrir un novo ciclo no museo de Caldoval, en Mugardos

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620