Un novo club de lectura na biblioteca municipal de Fene
Haberá un encontro ao mes e os exemplares serán facilitados polo centro a cada unha das persoas participantes, que deberán anotarse a partir deste mércores 23
Este mércores 23 ábrense as inscricións para participar no club de lectura para público adulto que propón a biblioteca municipal de Fene. O único requisito é ter interese, xa que as persoas que se apunten deberán ler simultaneamente as mesmas obras, cada un individualmente, para despois pór en común nas xuntanzas de carácter mensual, sempre coincidindo en mércores.
O primeiro encontro celebrarase o mércores 28 de outubro e para as distintas sesións irán propoñéndose libros de temáticas e xéneros variados, tanto en galego como castelán.
Estes exemplares serán entregados a cada membro do club pola propia biblioteca, que acollerá esta iniciativa entre o mes de outubro deste ano e maio do 2027. As xuntanzas terán lugar en horario de tarde, de 18.00 a 19.30 horas.
As inscricións pódense formalizar presencialmente no centro cultural e a través dos teléfonos 981 342 302 ou 607 625 34, en horario de 16.00 a 21.00, e os sábados de 10.00 a 13.00 horas. Disponse dun número limitado de prazas, que se irán cubrindo por orde de recepción, e haberá unha lista de agarda para que, no caso de producirse algunha baixa, poida sumarse a seguinte persoa en apuntarse. Ademais, dende a biblioteca lembran que a vacante pérdese cando un membro acumula dúas faltas sen xustificación.