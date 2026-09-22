Un conductor herido tras chocar contra otro turismo en Fene

En un principio se creía que ninguno de los implicados había resultado herido AEIG

Los servicios sanitarios de urgencia tuvieron que asistir este martes a un conductor que resultó herido leve tras colisionar contra otro vehículo en el término municipal de Fene.

Según relató el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el siniestro, un choque entre dos turismos, se registró poco después de las 09.10 horas a la altura del punto kilométrico 30 de la autopista AP-9, a su paso por la parroquia de Sillobre –concretamente, a escasos metros de la salida del túnel de O Sartego–.

Así, fue uno de los implicados el que alertó a la central autonómica, indicando que ni él ni el otro conductor habían resultado lesionados. No obstante, al poco de realizar la llamada, el segundo accidentado comenzó a experimentar un agudo dolor en el pecho, por lo que se solicitó también asistencia médica.

De esta forma, hasta el lugar se desplazaron efectivos del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil, así como una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 –también se alertó a la Policía Local, a Protección Civil y al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos, pero su presencia no fue necesaria–. En cualquier caso, desde el 112 se señaló que no se tiene constancia de que fuera necesario el traslado al centro hospitalario de referencia.