Fene lanza una nueva campaña para fomentar el compostaje entre sus vecinos

Un recipiente compostador junto al invernadero de una finca AEIG

El gobierno de Fene ha iniciado una nueva campaña de fomento del compostaje doméstico, que implicará la entrega de 35 recipientes, de manera gratuita, entre los vecinos y vecinas interesados que dispongan de una vivienda unifamiliar.

El Concello lleva a cabo esta iniciativa dentro del programa Galicia Feder 2021-2027 y busca incrementar la eficiencia en la gestión de los residuos de competencia municipal.

“Isto permítenos seguir avanzando cara un modelo máis responsable e sustentable”, aseveró la alcaldesa, Sandra Permuy, recordando en que “reducir a cantidade que chega aos colectores ten beneficios ambientais, pero tamén económicos, polo que cada pequeno cambio que introducimos nos nosos fogares acaba repercutindo positivamente no conxunto do municipio”.

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Desde el ejecutivo explican en que, entre los requisitos para solicitar uno de estos compostadores está disponer de un hogar aislado, que cuente con una parcela de un mínimo de 25 metros cuadrados. Quienes deseen hacerse con uno pueden llamar al 981 492 707.

Cada uno de estos “composteiros” tiene una capacidad para 400 litros y debe instalarse en el exterior de la vivienda. Su ubicación debe corresponderse con una zona de sombra, protegida de las inclemencias meteorológicas –preferiblemente bajo un árbol de hoja caduca– y en contacto directo con la tierra –para facilitar la entrada de microorganismos descomponedores–.

“É un sistema sinxelo, especialmente axeitado para un municipio como Fene, onde contamos con numerosas vivendas con horta ou terreo”, declaró por su parte la edila responsable de Medio Ambiente, Cristina García.