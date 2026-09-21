As Xornadas ‘Cultura para todas’ celebrarán un encontro en Fene
Esta proposta da Deputación, que require inscrición, contará con persoas expertas como Rubén Capelán
Este martes 22 inaugúranse en Muros as XXIV Xornadas ‘Cultura para todas: acceso e inclusión nas actividades culturais’, que nesta edición percorrerán catro localidades da provincia, entre as que se atopa unha na comarca. Esta proposta da Deputación da Coruña chegará a Fene o martes 29, de 16.00 a 20.00 horas, e deberán anotarse as persoas interesadas en participar nesta iniciativa, que contará con intérprete de lingua de signos, e as prazas cubriranse por orde de recepción.
A xuntanza, que terá lugar na Casa da Cultura de Fene, co obxectivo de “coñecer medidas concretas, reais e posibles de accesibilidade na nosa acción cultural”, constituirá a segunda cita da convocatoria, antes de continuar con outras reunións en Ordes e Arzúa.
No encontro incluiranse mesas específicas con intervencións por parte de profesionais experimentados no sector, como é o coordinador do mesmo, o xestor cultural Rubén Capelán, especializado na accesibilidade dentro deste eido. Ademais, leva arredor de 15 anos vencellado á música e ao asociacionismo relacionado coa cultura.
Fran Carreira, arquitecto e usuario de cadeira de rodas, que conta cunha perspectiva tanto técnica como vital da temática, será outro dos protagonistas. Neste caso, desenvolve o seu labor como voluntario en accesibilidade universal e colabora con administracións e entidades co fin de mellorar a inclusión nos espazos urbanos e edificados do territorio galego.
Para rematar, tamén intervirá a técnica especialista en Accesibilidade Cognitiva e Sensorial na Federación Autismo Galicia, Aitana García, que é licenciada en Pedagoxía e diplomada en Educación Social. Esta profesional aproveitará para o encontro a súa traxectoria na xestión de proxectos de accesibilidade cognitiva e educación inclusiva.
A pesar de que xa se teñen tratado estes temas en anteriores faladoiros e xornadas, desta volta preténdese cambiar o enfoque principalmente teórico, que non ten en conta o día a día do sector cultural e a viabilidade real de aplicar medidas de accesibilidade. As prazas poden reservarse por correo (cultura.deportes@fene.gal), indicando nome e apelidos, enderezo electrónico, código postal e área profesional.
Programa
O encontro inaugurarase, despois da recollida das acreditacións e rolda de presentacións, achegando unha visión de contexto sobre as medidas que existen, e despois afondarase en áreas concretas da accesibilidade, como a cognitiva e a física.
Ás 18.00 está previsto facer un descanso de media hora antes de continuar poñendo sobre a mesa casos prácticos e de abrir un tempo para consultas do público, que poderá expor as dificultades para facer máis accesibles as súas citas culturais.