O FeneRock chega ao día grande: sesión vermú gratis e ruta de Galiza Sound Machine antes da noite
El Drogas encabeza o cartel nocturno, que comezará ás 21.30 con Nuada, despois dunha apertura para recordar
Window Pane, Aphonnic, Hamlet e Abaixo Cu Sistema protagonizaron este venres a apertura do FeneRock, que neste sábado 19 continúa en San Valentín co seu día grande: unha xornada completa que comezará coa sesión vermú gratuíta a cargo de Tona, o novo proxecto musical de Miguel Cernadas (Terbutalina) e pechará unha vez máis cunha sesión de DJR4tibrón.
O primeiro concerto deste día central do festival foi promovido, en colaboración coa Deputación, polo Concello, que destina ao evento unha subvención nominativa de 11.000 euros, medios loxísticos e persoal. Tal como destacou a alcaldesa, Sandra Permuy, onte durante a montaxe, “queremos estar ao lado das entidades que son capaces de xerar propostas culturais de calidade, dinamizar Fene e atraer centos de persoas ao noso concello. O FeneRock é un magnífico exemplo do que se pode conseguir coa iniciativa social e co respaldo das institucións”.
Despois do percorrido polo municipio da charanga de Galiza Sound Machine, que estenderá o ambiente do festival máis aló do recinto, tocarán, a partir das 21.30 horas, Nuada, El Drogas, Catalina Grande Piñón Pequeño –CGPP– e Golfa, por esa orde, antes do DJ set de despedida da noite.