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Diario de Ferrol

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Ecoloxismo

Adega conmemora ‘50 anos coidando a Terra’ cun percorrido pola historia ecoloxista galega en Fene

O proxecto permanecerá na praza do alcalde José Ramón Souto até o martes 29

Redacción Ferrol
18/09/2026 22:00
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Na praza do alcalde Ramón José Souto González, en Fene, inaugurouse este mesmo venres 18 unha mostra conmemorativa do aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza –Adega–, ‘50 anos coidando a Terra’. A través desta exposición itinerante, que permanecerá neste espazo ao aire libre até o martes 29, percórrense cinco décadas de ecoloxismo galego.

O acto contou coa participación da alcaldesa, Sandra Permuy, e do membro da directiva de Adega-Ferrolterra, Antón Muñiz, quen remarcou a “necesidade do ecoloxismo vinculado á defensa da terra e do país para unha boa calidade de vida, especialmente nun país dependente coma Galiza”. Así mesmo, salientou loitas nas que interviu a organización, como a defensa da fraga de Menáncaro, no concello de Ferrol, e da lagoa de Valdoviño.

Compañeiros de reivindicacións como a Asociación Etnográfica da Natureza de Maniños –Aetna– estiveron presentes neste encontro de apertura, no que tamén se rememoraron iniciativas de educación ambiental postas en marcha por Adega en Fene, como as limpezas de ríos ou actividades de compostaxe.

Despois do acto, as persoas asistentes puideron aproveitar a visita guiada polo coordinador da delegación coruñesa, Xandre García.

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