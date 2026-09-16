Muestra y coloquio para rendir homenaje a los caricaturistas en el Museo do Humor

Imagen de archivo de una exposición en el Museo do Humor Xaquín Marín Jorge Meis

El Museo do Humor Xaquín Marín de Fene quiere rendir homenaje a los artistas de la caricatura promoviendo la muestra ‘Caricaturistas de profesión’, que está producida con la colaboración de la Concellería de Cultura y la Xunta de Galicia.

Fruto de esta cooperación, se expondrán obras de Agustín Sciammarella, Carlos Rodríguez Casado, David García Vivancos, Ernesto Priego, Iván Mata –Premio Curuxa Caricatura 2024 y comisario de la iniciativa–, María Picassó, Matías Tolsà, Raúl, Thorsten Rienth y Turcios.

Serán un total de cincuenta piezas las que formen parte del recorrido expositivo, habiendo sido elegidas por cada participante considerando “as que mellor definen a súa arte ou son significativas na súa traxectoria”, explican desde la organización.

La inauguración tendrá lugar este viernes, a las 19.00 horas y con entrada libre, arrancando con un coloquio que reunirá a cuatro de los protagonistas, entre ellos el propio Iván Mata, que abordará la profesión con otros galardonados con el Curuxa, como son García Vivancos y Tolsà.

Al finalizar la charla, comenzará una visita guiada por la sala, una muestra que podrá visitarse hasta finales del mes de octubre en horario de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 de lunes a viernes, mientras que los sábados únicamente estará abierta en horario matinal, de 10.00 a 13.00.

Explican desde el Xaquín Marín que ‘Caricaturistas de profesión’ surgió de una visita de Mata a la Feria Ilustrísima del Museo del ABC, hablando posteriormente con su directora, Inmaculada Corcho, para poder materializar la iniciativa.

En aquel momento, el covid impidió su celebración, pero el proyecto se retomó en 2022, publicándose una obra escrita en la editorial Nórdica Libros en la que el artista documentó la trayectoria de once caricaturistas de prensa contemporáneos para “reivindicar o noso oficio, que non está no seu mellor momento”.