Fene pide una reunión con la Dirección Xeral de Mobilidade ante el agravamiento de los problemas de transporte

Sandra Permuy, alcaldesa de Fene Jorge Meis

Retrasos continuados, expediciones que no llegan a realizarse, autobuses con su capacidad al máximo y dejando personas en las paradas sin poder acceder al servicio. Esta es la fotografía que se extrae desde el Concello de Fene con la vuelta al curso académico y en relación a las conexiones en autobús, especialmente con A Coruña y Santiago, y que se agrava, además, los fines de semana con los regresos a los hogares de los estudiantes.

Ante esta situación, desde el ejecutivo de Sandra Permuy se ha solicitado una reunión con la Dirección Xeral de Mobilidade para abordar estos hechos y buscar una solución.

Desde el Concello recuerdan que esta problemática no es nueva y que en los últimos años trasladaron en numerosas ocasiones a la Xunta la necesidad de reforzar el servicio y adaptarlo a la demanda real existente en la comarca. Sin embargo, denuncian que, hasta el momento, no se adoptaron medidas eficaces para resolver una situación que se repite de manera recurrente.

La alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, explicó que “non podemos asumir con normalidade que cada día haxa estudantes e traballadoras que queden en terra porque os autobuses van completos ou porque os horarios non responden ás necesidades reais da comarca”. La regidora considera que es imprescindible que la Xunta, como administración competente en materia de transporte, adopte medidas inmediatas y exija a las empresas concesionarias un servicio acorde con la demanda existente.

A los problemas por carretera se suman, recordó la alcaldesa, las deficiencias de las conexiones ferroviarias, lo que limita las oportunidades de estudio, trabajo y desarrollo económico de la comarca. Desde Fene apoyan, además, a los colectivos vecinales y plataformas que reclaman un transporte público digno.