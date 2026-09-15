El Drogas, Hamlet o Aphonnic, algunos de los protagonistas de este ‘finde’ de FeneRock

La programación combina desde artistas locales hasta las mayores referencias a nivel estatal Jorge Meis

Este fin de semana se celebra por fin el FeneRock, un festival que durante tres jornadas transformará la zona del paseo marítimo de San Valentín en un destino obligado para todo amante del género, ya que la organización propone este año un cartel con algunas de las principales referencias de nivel estatal y también de Galicia. La XXIII edición empezará este viernes 18, a partir de las 21.30, la misma hora de apertura de puertas del sábado.

Bajo el lema de ‘O monstro esperta de novo’ vuelve este evento que nació por iniciativa de los vecinos y que a día de hoy mantiene el espíritu colaborativo a través de la asociación cultural organizadora, que fue merecedora de uno de los Premios La Room. Así, además de las dos noches principales se propone juntarse el domingo en una comida popular, con la segunda sesión vermú gratuita, a cargo de Los Combos RockSchool, justo antes del cierre de la mano de la agrupación local imprescindible Los Tigres del Cañotas.

Programación

El FeneRock 2026 empezará con una noche protagonizada por algunos de los cabezas de cartel, como son dos reconocidos proyectos de la escena del metal: Hamlet, uno de los nombres que más resuenan en el panorama de España, y Aphonnic, una de las formaciones más importantes del género en Galicia. Además, en esta primera jornada también subirán al escenario Abaixo Cu Sistema, Window Pane y DJ R4tibrón, cuya sesión cerrará esta primera toma de contacto con el festival.

El día grande del evento será para muchos el sábado, que comenzará con una sesión vermú de acceso gratuito, en la que actuarán MU2 y Tona, este último en colaboración con el Concello de Fene, en el marco de esa parte de la programación que no requiere comprar entrada.

Por la noche, el escenario principal del FeneRock retomará la actividad ampliando las propuestas, entre las que se encuentra otro artista destacado como es El Drogas, una de las figuras más populares en la historia del rock estatal. Este compartirá escenario con las agrupaciones Catalina Grande Piñón Pequeño, Nuada, Golfa y Galiza Sound Machine, antes de volver a despedir la jornada con la selección musical que traerá DJ R4tibrón, tanto para poner patas arriba los cierres como para animar los espacios entre actuaciones.

Una convocatoria más, el festival contará con una zona de acampada totalmente gratuita, en la que se podrán instalar tanto tiendas de campañas como autocaravanas.

Los abonos, que van por el tercer tramo de precios, y la camiseta oficial de esta edición se podrán adquirir en distintos establecimientos repartidos por todo el ayuntamiento: O Roibén, café Pachamama, Arrecendo Galego, O Son de Cociña, Estanco de Perlío y café bar Novo.