El Consello da Xunta autoriza la firma del convenio para la rehabilitación del Cine Zárate

Cine Zárate de Mugardos Daniel Alexandre

Con la aprobación en el Consello da Xunta celebrado este lunes de la firma del convenio de colaboración entre la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes y el Concello de Mugardos, se da un paso más en la próxima ejecución de las obras de rehabilitación del cine Zárate para destinarlo a biblioteca municipal.

El convenio supone la aportación de 145.000 euros –a los que se sumarán los 110.000 de la Consellería de Cultura– de un importe total para las actuaciones que se van a realizar que asciende a 1,2 millones de euros.

Además de la aportación de la Xunta, el Concello de Mugardos aportará más de 64.700 euros y Regasificadora del Noroeste, S.A –Reganosa– financiaría el importe restante de las actuaciones.

El objetivo de la reforma del antiguo Cine Zárate es adaptar y modernizar el espacio, que actualmente se encuentra en avanzado estado de deterioro, dándole un nuevo uso como biblioteca municipal, restaurando el volumen existente lo más parecido posible a su estado original y conservando su valor histórico, teniendo en cuenta que se trata de un Bien Inmueble incluido desde 2017 en el Catálogo de patrimonio cultural de Galicia.

El interior del edificio se habilitará adaptándolo a las necesidades del nuevo uso. Se arreglará la planta baja para exposición de libros, un área infantil y la antigua cantina será un aula tecnológica y también se acondicionará un nuevo acceso adaptado.

La planta primera será sala de lecturas y contará con boxes de estudios, un pequeño almacén y la rehabilitación de la terraza. El sótano albergará una sala multiusos para exposiciones.